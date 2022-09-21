كوريا الشمالية خططت لصفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليون دولار مع نيجيريا

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خططت كوريا الشمالية لبيع أسلحة بملايين الدولارات إلى نيجيريا على الرغم من العقوبات الدولية التي تحظر عليها ذلك. ونقلت وكالة "إن كيه نيوز" التي يقع مقرها في سيول عن تقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، والتابعة لمجلس الأمن، والذي تضمن معلومات عن تلك التحركات بواسطة هيئة لتجارة الأسلحة مرتبطة بكوريا الشمالية. وقالت "إن كيه نيوز" إن تقرير الأمم المتحدة نقل عن دولة عضو، لم تحدد هويتها، قولها إن شركة "هيه كوم كانغ" التجارية سعت إلى التوسط في صفقة قيمتها 3.5 مليون دولار بين كوريا الشمالية ونيجيريا في شهر يونيو من العام الماضي. وأضاف التقرير أن السلطات النيجيرية لم تستجب لطلب توضيح المعلومات ذات الصلة. وإذا كان قد تم إبرام تلك صفقة بالفعل، فقد تواجه نيجيريا وكذلك كوريا الشمالية عقوبات إضافية، حيث تحظر الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إبرام أي صفقات أسلحة مع بيونغ يانغ. وقد أثارت شركة "هيه كوم كانغ" التي يُفترض أنها مرتبطة بالجيش الكوري الشمالي، شكوكا مماثلة من الأمم المتحدة سابقا بشأن صفقات أسلحة مع بعض الدول الأفريقية، بما في ذلك موزمبيق وتنزانيا. وجاء تقرير "إن كيه نيوز" بعد حوالي أسبوعين من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا ادعى أن روسيا تشتري ملايين من قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية من اجل تعزيز ترسانتها العسكرية في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.