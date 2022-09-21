مباحثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول القانون النووي الكوري الشمالي

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وصل الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية السفير "سونغ كيم" إلى كوريا الجنوبية حيث يعقد اجتماعات مع المسؤولين في سيول للمرة الأولى منذ أن أقرت بيونغ يانغ قوانين جديدة تعزز تعهداتها بالحفاظ على أسلحتها النووية.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" سوف يجتمع مع نظيره الأمريكي في مقر الوزارة غدا الخميس.وخلال ذلك الاجتماع، من المتوقع أن يناقش الجانبان الردود المحتملة على التشريع الجديد المتعلق بالبرنامج النووي الكوري الشمالي، وكذلك احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية السابعة.ويذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر أقر برلمان كوريا الشمالية قانونا يلزم جيشها بشن ضربات نووية "تلقائيا" ضد القوات المعادية إذا تعرضت قيادتها لهجوم. ويسمح القانون الكوري الشمالي أيضا بتوجيه ضربة نووية استباقية ردا على خمسة سيناريوهات، بما في ذلك ضربة نووية وشيكة، أو هجوم بأسلحة الدمار الشامل.