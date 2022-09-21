سيول تدرس الانضمام إلى اجتماع شركاء بلو باسيفيك

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تدرس الانضمام كمراقب إلى الاجتماع القادم بين الدول المشاركة في المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لدعم جزر المحيط الهادئ بعنوان "بلو باسيفيك".ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في المبادرة، وهي: الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، اجتماعا لوزراء خارجيتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، في سياق نقل موقف كوريا الجنوبية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المتبادل مع الدول الجزر في المحيط الهادئ ضمن جهودها لتكون دولة رائدة. وأضاف أن سيول منفتحة على العمل مع أي دولة أو مجموعة استشارية إذا كان ذلك يعني المساهمة في ازدهار الدول الجزر في المحيط الهادئ، مؤكدا على أن الحكومة الكورية ستعزز هذه الجهود التعاونية.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال تقرير نشرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية إن كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا تدرس الانضمام إلى هذه مبادرة "بلو باسيفيك"، التي تأسست كمجموعة غير رسمية مكونة من خمس دول أعضاء في يونيو الماضي، في محاولة لإبقاء الصين تحت السيطرة من خلال تعزيز الدعم لجزر المحيط الهادئ، حيث تعمل بكين على توسيع نفوذها هناك بسرعة.