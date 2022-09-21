كوريا الشمالية استمرت في تجاهل اتصالات الولايات المتحدة حتى يوليو الماضي

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كشف الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" عن أن الولايات المتحدة استمرت في مساعيها للاتصال بكوريا الشمالية حتى شهر يوليو الماضي، لكن بيونغ يانغ تجاهلت تلك الاتصالات.وأدلى كيم بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء في مقر السفارة الأمريكية في سيول، حيث قال إن آخر محاولة أمريكية للاتصال بكوريا الشمالية كانت هذا الصيف من خلال "قناة نيويورك"، في إشارة إلى البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة. وأوضح أن واشنطن أعربت عن اهتمامها باستئناف الحوار، كما أعربت عن عزمها إرسال إمدادات لمساعدة بيونغ يانغ في إدارة وباء كورونا، لكن بيونغ يانغ لم ترد.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن قضية كوريا الشمالية لا تزال تمثل أولوية قصوى ومصدر قلق للولايات المتحدة، مؤكدا على أن السياسة الأمريكية لا تزال تسعى إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية من خلال الوسائل الدبلوماسية.ومن المقرر أن يلتقي كيم بنظيره الكوري الجنوبي كيم كون غدا الخميس في سيول لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.