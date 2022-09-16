بدء تطعيم الفئات عالية الخطورة بلقاحات الإنفلونزا اليوم الأربعاء

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بدأت السلطات الصحية الكورية عمليات تطعيم المجموعات عالية الخطورة بلقاحات الإنفلونزا المجانية اليوم الأربعاء، بعد إصدار أول تحذير من انتشار فيروس الإنفلونزا في كوريا منذ عام 2019.وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتم تنفيذ برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 30 أبريل من العام القادم، حيث سيتم أولا توفير التطعيمات المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و13 عاما والنساء الحوامل والذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وأضافت الوكالة أنه سيتم إعطاء اللقاحات بدءا من اليوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات، والذين لم يتلقوا لقاحات الإنفلونزا من قبل ويجب أن يتلقوا جرعتين، بينما سيتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و13 عاما، والنساء الحوامل اللائي يحتجن إلى جرعة واحدة فقط من تلقي التطعيمات بدءا من يوم 5 أكتوبر.وسوف يتمكن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما من تلقي لقاحات الإنفلونزا اعتبارا من يوم 12 أكتوبر.ويتم توفير اللقاحات في المستشفيات والعيادات المجتمعية في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن مكان إقامة متلقي اللقاح.