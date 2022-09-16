8.7 % انخفاضا في قيمة صادرات كوريا في أول 20 يوما من سبتمبر

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من شهر سبتمبر الجاري بحوالي 9%، فيما بلغ حجم العجز التجاري الكوري خلال نفس الفترة 4.1 مليار دولار.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية 33 مليار دولار في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن متوسط قيمة الصادرات اليومية ارتفع بنسبة 1.8%، رغم انخفاض متوسط عدد أيام العمل بمقدار 15 يوما بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 13 يوما.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات نمت بنسبة 3.4%، كما نمت قيمة صادرات المنتجات النفطية بنسبة 38.8%، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 7.5%، وقطع غيارها بنسبة 12.3%، ومعدات الاتصالات اللاسلكية بنسبة 25.9%.وانخفضت قيمة صادرات كوريا إلى الصين بنسبة 14%، وللولايات المتحدة بنسبة 1.1%، وللاتحاد الأوربي بنسبة 15.3%، ولفيتنام بنسبة 13%، فيما زادت قيمة الصادرات إلى سنغافوره بنسبة 44.3%.أما قيمة الواردات الكورية فشهدت ارتفاعا بنسبة 6.1%، لتصل إلى 37.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، لتسجل كوريا عجزا تجاريا يبلغ 4.1 مليار دولار.