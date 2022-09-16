الرئيس يون يؤكد أنه سيبذل جهودا لفتح أبواب كوريا الشمالية المغلقة

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن حكومته والمنظمات الدولية لن تدخر أي جهد لتوفير استثمارات واسعة النطاق ودعم البنية التحتية في كوريا الشمالية، إذا اختارت بيونغ يانغ المسار الأفضل.جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الرئيس يون مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" اليوم الأربعاء بعد إلقائه خطابا أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب عن تقديره لما يقدمه "غوتيريس" من دعم للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل، وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه، ولتحقيق السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.وأكد "يون" أنه سيبذل كل ما في وسعه لفتح الأبواب المغلقة لكوريا الشمالية، ولمساعدة كوريا الجنوبية في تحقيق السلام في شمال شرق آسيا والعالم أجمع.ودعا "يون" الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريس" إلى تقديم المجتمع الدولي دعما في الاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية النووية المحتملة.ومن جانبه، قال "غوتيريس" إن مجلس الأمن الدولي سيرد ردا واضحا على أي استفزازات تهدد الحرية والسلام.وعلى هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى الرئيس الكوري "يون" لقاءً مع أكثر من 200 من الكوريين المقيمين في نيويورك، وقال إن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتحقيق السلام والازدهار العالميين بناء على روح الحرية والتضامن والمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.كما أكد أنه سيبذل قصارى جهده لجعل الكوريين المقيمين في الخارج فخورين بوطنهم.