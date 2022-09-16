إصابات كورونا اليومية في كوريا تظل في مستوى 40 ألفا لليوم الثاني

Photo : YONHAP News

وسط تباطؤ انتشار فيروس كورونا في كوريا، ظل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا عند مستوى 40 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 41 ألفا و286 حالة، منها 326 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، بانخفاض مقداره 6 آلاف و631 حالة مقارنة باليوم الأسبق، و52 ألفا و695 حالة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 24 مليونا و502 ألفا و968 حالة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 494 شخصا، مسجلا بذلك تراجعا لليوم الثاني على التوالي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 ألفا و950 حالة وفاة، بزيادة مقدارها 59 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.