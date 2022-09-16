بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم بـ0.3%

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خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام القادم، وتوقع أن تظل الضغوط التضخمية عليها مرتفعة في العام القادم.وطبقا لتقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% في العام القادم، بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بتوقعات البنك السابقة في شهر يوليو الماضي، ولكن حافظ البنك الآسيوي على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام، وهو 2.6%.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكوري يشهد انتعاشا في الفترة الحالية خاصة في مجالي الاستهلاك والعمالة، نتيجة للتحسن في وضع كورونا، لكنه أشار إلى أن العوامل السلبية لا تزال قائمة في الوقت نفسه، مثل تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، وأزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي في الصين.وتوقع البنك أن يصل معدل ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية إلى 4.5% هذا العام، و3% في العام القادم.ومن ناحية أخرى، خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذا العام من 4% إلى 3.3%، فيما توقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية الأخرى إلى 5.3%.وتوقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام 4.3%، و4.9% في العام القادم.