مباحثات بشأن القضاء على التمييز الأمريكي ضد السيارات الكهربائية الكورية

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التقى نائب وزير الخارجية الكوري "لي دو هون" أمس الثلاثاء في نيويورك بنائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "خوسيه فرنانديز"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بسبل القضاء على التمييز ضد السيارات الكهربائية الكورية وفقا لقانون تخفيض التضخم الأمريكي.وخلال اللقاء، عرض الجانب الكوري اقتراحات على الجانب الأمريكي تتعلق بمعالجة المخاوف بشأن القانون الأمريكي الذي يستبعد السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي "فرنانديز" إن الحكومة الأمريكية تبحث الآن في جميع الخيارات الممكنة لحل هذه القضية، واقترح التواصل المستمر بين الجانبين من خلال عقد مشاروات وثيقة.وشدد "فرنانديز" على أهمية زيادة الاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة في المجالات ذات الصلة بالازدهار الاقتصادي، والتقنية الخاصة بالطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساعد في تعزيز القدرة المشتركة على مواجهة التحديات، وتقوية علاقات المشاركة الاقتصادية بين البلدين.وقد اتفق الجانبان في الرأي بأن علاقات التعاون الاقتصادي بين سيول وواشنطن مازالت متينة، وأن هذه العلاقات ستسهم في الازدهار الاقتصادي للبلدين.