اليابان تعرب عن استيائها لإعلان كوريا من جانب واحد عن القمة بين البلدين

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نقل تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية اليوم الأربعاء عن مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أعرب عن استيائه لإعلان الحكومة الكورية من جانب واحد عن القمة الكورية اليابانية، ودعا إلى عدم عقد تلك القمة.وكان المكتب الرئاسي الكوري قد كشف يوم الخامس عشر من سبتمبر عن أن كوريا واليابان قد اتفقتا على عقد قمة بين البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الجانبين يجريان مشاورات لتنسيق موعد القمة.وعادة يتم الإعلان عن محادثات القمة بشكل متزامن بين الدولتين المعنيتين بعد تحديد تفاصيلها.وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "هيروكاز ماتسنو" قد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الخامس عشر من سبتمبر إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن القمة الكورية اليابانية.