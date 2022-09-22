الرئيس يون يتفق مع رئيس وزراء اليابان على تحسين العلاقات وحل القضايا العالقة

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين من خلال حل القضايا العالقة.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "لي جيه ميونغ" في إفادة صحفية مكتوبة اليوم الخميس، إن الجانبين اتفقا على توجيه السلطات الدبلوماسية للإسراع نحو تحسين العلاقات الثنائية، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصال المباشر بينهما.كما اتفق "يون" و"كيشيدا" في المخاوف بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي للرد على تهديدات النظام الكوري الشمالي.وصدر البيان الصحفي بعد أن عقد "يون" و"كيشيدا" محادثات استغرقت 30 دقيقة، بدءا من الساعة 1:25 بتوقيت كوريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مبنى قريب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وقد عُقد الاجتماع في شكل محادثات غير رسمية على هامش قمة متعددة الأطراف، وكانت أول محادثات من نوعها بين البلدين منذ شهر ديسمبر من عام 2019.