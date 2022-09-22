قمة ثنائية بين الرئيس الكوري الجنوبي والمستشار الألماني

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "يون صوك يول" والمستشار الألماني "أولاف شولتز" محادثات قمة في نيويورك، حيث اتفقا على تعميق العلاقات بين البلدين.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" اليوم الخميس إن "يون" و"شولتز" أجريا محادثات أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الاقتصادي والوضع في شبه الجزيرة الكورية والشؤون الدولية.واتفق "يون" و"شولتز" على العمل على تعميق وتطوير العلاقات الثنائية من خلال مختلف التبادلات على كل المستويات، بما في ذلك على مستوى القادة، حيث يصادف العام القادم الذكرى الـ140 على بدء التبادلات بين كوريا الجنوبية وألمانيا.واتفق الجانبان في الرأي القائل بأن البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي، مثل الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد العالمية، واتفقا على تعزيز التواصل والتعاون في تلك المجالات.كما تبادلا وجهات النظر حول استراتيجيات منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن التغيرات في الشؤون الدولية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة التعاون بين البلدين لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.