رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة بـ0.75% مرة أخرى

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، مع تكثيف جهوده لترويض التضخم المتصاعد.وبعد اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، قال المجلس في بيان إنه رفع السعر القياسي للفائدة قصيرة الأجل بمقدار 0.75 نقطة مئوية.وبذلك أصبح النطاق المستهدف الجديد هو 3% إلى 3.25%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008، كما أنه أيضا أعلى من قيمة الفائدة في كوريا الجنوبية البالغة 2.25%.ويعد الارتفاع الأخير هو خامس زيادة على التوالي بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في البداية بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث يتوقع مسؤولو المجلس أن يصل سعر الفائدة إلى نطاق 4.4% حتى نهاية هذا العام.وأصبح سعر الفائدة القياسي لبنك كوريا المركزي الآن أقل بمقدار 75 نقطة أساس من سعر الفائدة الأمريكي، مما أدى إلى توقعات بأن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة في كل من أكتوبر ونوفمبر، في محاولة لدرء الانسحاب المحتمل للاستثمارات الأجنبية ووقف انخفاض قيمة الوون.