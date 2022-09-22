الجيش الكوري الشمالي ينفي بيع أسلحة لروسيا

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نفى الجيش الكوري الشمالي مزاعم الولايات المتحدة بأنه قام ببيع أسلحة إلى روسيا، وقال إنه لم يقم بذلك وليس لديه خطة للقيام به.جاء ذلك على لسان نائب مدير إدارة المعدات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس.ونددت وزارة الدفاع الكورية الشمالية بالادعاءات الأمريكية، وحذرت من التورط في التشهير بكوريا الشمالية.وشددت الوزارة على أن تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وامتلاكها وتصديرها واستيرادها حق مشروع لكل دولة ذات سيادة.وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا اشترت من كوريا الشمالية الملايين من قذائف المدفعية والصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وهو ما ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.