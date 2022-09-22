الرئيس يون يلتقي بشكل عابر مع الرئيس الأمريكي بايدن في نيويورك

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بالرئيس الأمريكي "جو بايدن" لفترة وجيزة في نيويورك أمس الأربعاء خلال حدث لجمع التبرعات.ووفقا لمسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري، لم يكن "يون" في البداية على قائمة الحاضرين في مؤتمر التجديد السابع للصندوق العالمي والذي استضافه "بايدن"، ولكن تمت دعوته لاحقا.وفي هذا الحدث، التقط "يون" صورة مع رؤساء الدول الآخرين، وأجرى محادثة قصيرة مع "بايدن" لحوالي 48 ثانية، ولكن لم يتم الكشف عن موضوعها.وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعقد "يون" و"بايدن" محادثات قمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا الآن مع تقليص "بايدن" مدة إقامته في نيويورك.وكان من بين الحاضرين الآخرين في حدث جمع التبرعات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، والمؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت "بيل غيتس".