سيول وواشنطن تعربان عن قلقهما العميق من تهديدات بيونغ يانغ النووية

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أجرى كبيرا المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية محادثات اليوم أعربا فيها عن قلق بلديهما العميق من تحركات كوريا الشمالية مؤخرا لإقرار تشريع حول استخدام الأسلحة النووية.والتقى "كيم كون" مدير إدارة شؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، صباح اليوم، مع "سونغ كيم" الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، حيث أعرب الجانبان عن القلق العميق من محاولات بيونغ يانغ تصعيد التهديدات النووية بما في ذلك تشريع قانون الاستراتيجية النووية الهجومية من أجل تسهيل استخدام السلاح النووي.كما تباحثا حول الأوضاع الحالية المتمثلة في تأهب بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة في أي وقت مع مواصلة تطويرها للصواريخ، وقررا الاستجابة بشكل صارم لأي استفزازات من قبل كوريا الشمالية، من خلال الحفاظ على الموقف الثابت للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي المشترك.كما حذرا من أن بيونغ يانغ ستواجه استجابة قوية وصارمة وغير مسبوقة إذا قررت إجراء تجربة نووية، واتفقا على التنسيق الوثيق في هذا الشأن.علاوة على ذلك قرر المسؤولان الكوري والأمريكي مواصلة تعزيز التعاون الوثيق من أجل تنفيذ "المبادرة الجريئة" التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كخارطة طريق لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.