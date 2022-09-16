إنشاء مسار الشرق والغرب لطرق الغابات في كوريا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية إنشاء "مسار الشرق والغرب" للمشي بطول 849 كيلومترا، حيث يعبر الأراضي الكورية من غابة أشجار الصنوبر في جزيرة "آن ميون" في منطقة "تيه آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وحتى غابة أشجار الصنوبر في منطقة "كوم كانغ" في مدينة "أول جين" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وعند اكتمال إنشاء هذا المسار في عام 2026 بتكلفة تبلغ حوالي 60 مليار وون، سيصبح أطول من مسار سانتياغو في إسبانيا.الجدير بالذكر أن غابة أشجار الصنوبر في جزيرة "آن ميون" تمتاز بنباتاتها الخضراء النضرة الداكنة ورائحتها المنعشة، بينما يذخر طريق الغابات الوطنية وغابة "نيه بو" الثقافية بمختلف الآثار التي يرجع تاريخها إلى مملكة "بيك جيه" القديمة.وقد عبر مواطنو مدينة ديجون عن سعادتهم بإنشاء هذا المسار الجديد الذي سيساعد الناس في الحصول على الشفاء الطبيعي وتخفيف الضغوط النفسية من خلال مشاهدة المناظر الطبيعية الجميلة خلال المشي على الأقدام.ومن المتوقع أن يعبر المسار الجديد 225 قرية تابعة لـ21 مدينة ومنطقة، في 5 مقاطعات، وسوف يتم تقسيمه إلى خمسة أقسام رئيسية.ومن المتوقع أن يتم تحديد 90 قرية مركزية لإنشاء حوالي 40 معسكرا و110 مأوى فيها.وتوقع "نام سونغ يون" رئيس هيئة الغابات أن يصبح هذا المسار الذي ستنسجم فيه القيم البيئية والتاريخية والثقافية بشكل شامل، طريقا للغابات يستمتع به المواطنون الكوريون.كما يتوقع أن يساعد إنشاء هذا المسار في تنشيط الاقتصاد الإقليمي نتيجة لزيادة عدد الزوار والراغبين في الإقامة في مناطقه لفترة طويلة.