العدد التراكمي للمسافرين إلى جيجو يتخطى 10 ملايين زائر

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تجاوز العدد التراكمي للمسافرين الكوريين والأجانب هذا العام إلى جزيرة "جيجو" 10 ملايين زائر حتى الآن.ووفقا لما كشفت عنه جمعية السياحة في جيجو أمس الخميس، بلغ العدد التراكمي للكوريين والأجانب الذين زاروا الجزيرة الجنوبية هذا العام 10 ملايين و4 آلاف و145 زائرا حتى يوم الاثنين.وتعد هذه زيادة بنسبة 22.7% مقارنة بالعام الماضي، كما تجاوزت الحصيلة مستوى 10 ملايين قبل أكثر من شهر مقارنة بالعام الماضي.وليس من غير المعتاد أن يتجاوز الرقم السنوي 10 ملايين زائر، حيث لم ينخفض قط عن تلك القيمة منذ عام 2013. لكن عام 2020 شهد انخفاضا بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 10 ملايين و230 ألفا بسبب جائحة كورونا.ومن المتوقع أن يتعافى الرقم التراكمي لعام 2022 بأكمله إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن رفعت السلطات الكورية تدابير التباعد الاجتماعي وسط ارتفاع الطلب على السفر.