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الكوريتان

90% متشائمون بشأن تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية

Write: 2022-09-23 10:27:45

90% متشائمون بشأن تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية

Photo : KBS News

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد دراسات السلام والتوحيد في جامعة سيول الوطنية أمس الخميس أن 9 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين يشعرون بالتشاؤم بشأن تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.
ووفقا للاستطلاع، فإن 92.5% من المستجيبين أعربوا عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي. ويمثل هذا أعلى نسبة منذ عام 2007 عندما بدأ المعهد في إجراء المسح السنوي.
وقال 60.9% إن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات مسلحة، ارتفاعا من 56.3% في العام الماضي.
ووصلت نسبة الذين اختاروا ضرورة إعادة توحيد الكوريتين إلى 46%، وهي ثاني أقل نسبة منذ عام 2007.
ومن بين فئة العشرينيات من العمر، قال 27.8% فقط إن إعادة التوحيد أمر ضروري، وأجاب حوالي 40% بخلاف ذلك.
وفيما يتعلق بأسباب الموقف السلبي، ذكر 34.1% التكلفة المالية للتوحيد، بينما اختار 21.5% الاختلافات بين القيم السياسية بين الكوريتين، وأشار ما يزيد قليلا عن 20% إلى القضايا الاجتماعية التي يُحتمل ظهورها بعد التوحيد.
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