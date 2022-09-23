كوريا تجذب 1.15 مليار دولار من الاستثمارات العالمية خلال زيارة يون للولايات المتحدة

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن حكومة كوريا الجنوبية استطاعت جذب استثمارات تزيد قيمتها عن مليار دولار من الشركات العالمية خلال زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة.ووفقا للمكتب الرئاسي، حضر الرئيس "يون" اجتماعا مع الشركات العالمية في فندق في نيويورك يوم الخميس، حيث قدمت سبع شركات تعهدات استثمارية بقيمة 1.15 مليار دولار لوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي.وسوف توظف الشركات العاملة في قطاعات أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبطاريات الثانوية واللوجستيات ومصادر الطاقة المتجددة والسيارات والطيران حوالي 300 شخص لإجراء بحوث وتطوير تقنيات متقدمة وتوسيع الإنتاج.وقد أعرب الرئيس "يون" عن امتنانه لتلك التعهدات الاستثمارية، قائلا إن حكومته تعمل جاهدة على خلق بيئة صديقة للشركات من خلال تخفيف اللوائح.وتعهد الرئيس بتقديم الدعم للشركات التي لديها استثمارات في كوريا الجنوبية.