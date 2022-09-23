الرئيس يون يصل إلى كندا في المحطة الأخيرة من جولته الخارجية

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى كندا في المحطة الأخيرة من جولته الخارجية التي تستغرق 7 أيام وشملت أيضا بريطانيا والولايات المتحدة.ووصل "يون" إلى مطار "تورنتو بيرسون" الدولي أمس الخميس، حيث يلتقي برئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" لعقد محادثات قمة، كما سيحضر اجتماعا مع الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.ومن المتوقع أن تغطي القمة الثنائية التعاون بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وبناء سلاسل توريد مستقرة في المعادن الأساسية اللازمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.وفي المساء، سيلتقي الرئيس بعدد من الكوريين المقيمين في مدينة "تورنتو".وكان الرئيس الكوري قد زار بريطانيا لحضور جنازة الملكة "إليزابيث" الثانية، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أجرى هناك لقاءات عابرة مع قادة بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.