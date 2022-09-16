إصابات كورونا اليومية في كوريا تتراجع لأقل من 30 ألفا

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شهد اتجاه الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تراجعا واضحا، مع انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 30 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 29 ألفا و108 حالات، منها 303 حالات تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 مليونا و565 ألفا و21 شخصا.وبهذا انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بمقدار 3 آلاف و900 مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 40 ألفا و285 مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.كما انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 29 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 399 شخصا. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة عن 400 منذ 45 يوما.ولكن زاد عدد الوفيات بمقدار 68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28 ألفا و77 حالة وفاة حتى الآن.