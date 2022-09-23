تراجع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال أغسطس لأول مرة منذ حوالي عامين

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انخفضت قيمة مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، بسبب انخفاض أسعار النفط.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 120.12 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وبذلك انخفض المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل، لأول مرة منذ 22 شهرا، أي منذ شهر أكتوبر من عام 2020، عندما بلغت نسبة الانخفض حينها 0.4%.وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة المؤشر بنسبة 8.4%، ليسجل زيادة للشهر الحادي والعشرين على التاولي.وانخفضت قيمة المؤشر للمنتجات الصناعية بـ1.4% على أساس شهري في أغسطس بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت أسعار المنتجات البترولية والفحم بنسبة 8.6%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة مؤشر المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 2.5% على أساس شهري، وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بـ3.6%.