اليابان تسمح للأجانب بالسفر إليها بدون تأشيرة

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قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إن اليابان ستخفف إجراءات الرقابة على الحدود بشكل أكبر اعتبارا من يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم.جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده "كيشيدا" أمس الخميس على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأضاف "كيشيدا" أنه سيتم إلغاء الحد الأقصى على عدد القادمين لليابان من الخارج، والبالغ حاليا 50 ألف شخص يوميا، وأنه سيتم استئناف السماح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة في اليابان لفترة قصيرة، بالدخول إليها بدون تأشيرة. وسيتم السماح لسفر الأفراد إلى اليابان دون أي نوع من القيود.وكانت الحكومة اليابانية قد عززت إجراءات الرقابة على الحدود في شهر مارس من عام 2020، بسبب جائحة كورونا، وقد لاقت هذه الإجراءات المعززة انتقادات في الداخل والخارج لصرامتها البالغة.وقال المراقبون إن تخفيف اليابان إجراءات الرقابة على الحدود يهدف إلى تنشيط اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب تدهور السياحة القادمة من الخارج.وبلغ حجم العجز التجاري الياباني حوالي 20 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.