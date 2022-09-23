كوريا وكندا توقعان مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال المعادن المهمة

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اتفقت كوريا الجنوبية وكندا على تعزيز التعاون في مجال المعادن المهمة، بما فيها اليثيوم الذي يستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.ووقعت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية ومؤسسة "كوانغ هيه" لإعادة تأهيل المناجم والموارد المعدنية، 4 مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التعاون مع شركات التعدين الكندية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية أمس الخميس.وبموجب هذه المذكرات، ستوفر شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية الليثيوم والكوبالت الكندية لمصانعها لإنتاج بطاريات السيارات الكهربية في منطقة أمريكا الشمالية.وستوفر مؤسسة "كوانغ هيه" الكورية المزيد من البيانات حول الاستثمارات في المناجم الكندية من خلال توسيع تبادل المعلومات حول الموارد المعدنية الرئيسية مع الحكومة الكندية.وجاء توقيع هذه المذكرات ضمن الجهود الرامية للاستجابة لقانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي ينص على أن يستفيد الذين يشترون السيارات الكهربائية من إعفاءات ضريبية بدءا من العام القادم، إذا كانت تلك السيارات قد أنتجت في منطقة أمريكا الشمالية ومجهزة ببطاريات تم في إنتاجها استخدام نسبة معينة من المعادن المستخرجة في منطقة أمريكا الشمالية.ومن المتوقع أن يتم بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال المعادن الرئيسية في محادثات القمة الكورية الكندية التي ستعقد غدا السبت.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تستورد من الصين حاليا أكثر من 80% من مادة هيدروكسيد الليثيوم المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.