الرئيس يون يؤكد دعمه للتعاون بين كوريا وكندا في مجال الذكاء الاصطناعي

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قال الرئيس "يون صوك يول" إنه سيدعم التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين كوريا الجنوبية وكندا، مشيرا إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي تعد أمرا أساسيا لبناء حكومة قائمة على المنصة الرقمية.وجاء تصريح الرئيس "يون" خلال لقائه مع عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة في جامعة "تورنتو" الكندية التي تتميز بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب عن تطلعاته لتحقيق قفزة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون بين كوريا وكندا.وأكد "يون" أن بناء حكومة قائمة على المنصة الرقمية هو هدف تسعى إليه الحكومة الكورية حاليا لفتح صفحة جديدة في تحقيق الديمقراطية الرقمية، وتحسين الخدمات الإدارية، وتوفير خدمات أفضل لرفاهية المحرومين اجتماعيا.ومن ناحية أخرى، صرح مساعد الرئيس للشؤون الاقصادية في موجز صحفي بأنه تم توقيع اتفاقية بين الشركات الكورية والكندية لتعزيز التعاون في أعمال البحث والتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي.