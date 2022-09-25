كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، مجهول الهوية، في اتجاه البحر الشرقي، في حوالي الساعة الـ7 من صباح اليوم الأحد.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي حاليا بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك مدى وارتفاع وسرعة تلك الصواريخ، التي تم إطلاقها من منطقة داخلية في كوريا الشمالية.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال مؤخرا إنه رصد علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية ربما تجري استعدادات لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة من منطقة "شين بو" على الساحل الشرقي.ويعد الإطلاق الأخير هو خامس إطلاق صاروخي بواسطة كوريا الشمالية منذ بدء إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" في شهر مايو الماضي، وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صواريخ يوم الخامس من شهر يونيو الماضي، عندما أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي اليوم في أعقاب وصول حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية يوم الجمعة لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.