كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى نحو البحر الشرقي صباح أمس الأحد.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة حول "تيه تشون" بمقاطعة شمال "بيونغ آن" في الساعة 6:53 من صباح الأحد باتجاه البحر الشرقي.وأضافت أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع حوالي 60 كيلومترا وقطع مسافة بلغت 600 كيلومتر وبسرعة 5 ماخ. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل تفاصيل أخرى لعملية الإطلاق الصاروخي.وبعد وقت قصير من الإطلاق، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سُنغ كيوم" مباحثات مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية"بول لاكاميرا" حول تفاصيل عملية الإطلاق الصاروخي.وقد أكد الجانبان على أن التدريبات البحرية المقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سوف تزيد من تعزيز الموقف الدفاعي المشترك ضد أي استفزازات أو تهديدات من قبل بيونغ يانغ.