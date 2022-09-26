المبعوث النووي الكوري يزور أوربا لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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يقوم كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية بجولة أوربية هذا الأسبوع لإجراء مناقشات رفيعة المستوى حول القضية النووية الكورية الشمالية مع المسؤولين الأوربيين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، يزور الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" كلا من بلجيكا وفرنسا في الفترة من الأحد إلى الخميس.وسوف يلتقي كيم يومي الاثنين والثلاثاء بالمسؤولين عن قضايا شبه الجزيرة الكورية في الاتحاد الأوربي في بروكسل بالإضافة إلى الالتقاء لـ"جونار ويغان" المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في قسم العمل الخارجي الأوربي، لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية والتعاون في القضية النووية لكوريا الشمالية.ومن المقرر أن يحضر كيم غدا الثلاثاء أيضا اجتماعا لمجلس شمال الأطلنطي، بحضور أربع دول من آسيا والمحيط الهادئ، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، لشرح سياسات حكومة الرئيس "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، والتي يطلق عليها اسم "المبادرة الجريئة".ومن المقرر أن يسافر المبعوث النووي الكوري بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الأربعاء في رحلة تستغرق يومين للقاء "كريستيان كامبون" رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي.كما سيلتقي "كيم" بالمدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول القضية النووية لكوريا الشمالية.