الحكومة والحزب الحاكم يناقشان إجراءات لمنع جرائم الملاحقات الشخصية

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أمس الأحد إن الحكومة والحزب الحاكم سيناقشان إجراءات حكومية شاملة لمنع جرائم الملاحقات الشخصية.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع تشاوري رفيع المستوى بين الحكومة وحزب "قوة الشعب" الحاكم في مقر إقامته الرسمي.وأضاف "هان" أن الاجتماع سيناقش الإجراءات الحكومية للتعامل مع جرائم المطاردة والملاحقة التي تشكل تهديدا للأمن العام، بالإضافة إلى جرائم التصيد الصوتي التي يتركز ضررها على ذوي الدخل المنخفض.وجاء ذلك الاجتماع بعد قضية قتل مروعة في إحدى محطات مترو الأنفاق في سيول. ففي الأسبوع الماضي، تم لإلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وهو موظف في شركة مترو سيول، بعد أسبوع من طعنه لزميلته التي كانت في العشرينيات من العمر، حتى الموت في حمام السيدات بمحطة المترو. وقد ارتكب تلك الجريمة قبل يوم واحد من صدور حكم بواسطة المحكمة عليه بتهمة المطاردة والتحرش ضد الضحية.