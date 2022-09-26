كوريا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية بالكامل بدءا من اليوم الاثنين

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بدءا من اليوم الاثنين، سيبدأ سريان مفعول قرار الحكومة الكورية بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية بالكامل، وذلك بعد ما يقرب من عام ونصف العام منذ أن بدأت كوريا في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة لمنع المزيد من انتشار وباء كورونا. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن القواعد المتبقية لارتداء الأقنعة في الهواء الطلق أصبحت اختيارية بالكامل وسط مؤشرات على أن الموجة الأخيرة من وباء كورونا في البلاد تتراجع بشكل متزايد. وكان قد تم تطبيق قيود ارتداء الكمامات في الهواء الطلق منذ يوم 13 أكتوبر من عام 2020، وتم تخفيفها جزئيا في أوائل شهر مايو من هذا العام، لكن التجمعات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الأخرى التي تضم 50 شخصا أو أكثر ظلت تخضع باستمرار لقواعد ارتداء الكمامات حتى الآن. وعلى الرغم من ذلك، شددت السلطات الصحية توصيتها باستمرار ارتداء الكمامات للأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا، والمجموعات المعرضة للخطر بمن في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، والذين لم يتم تطعيمهم بعد. كما يُنصح أيضا أولئك الذين أجروا اتصالا وثيقا بمرضى كورونا أو الحاضرين في التجمعات المزدحمة في الهواء الطلق التي تنطوي على غناء جماعي أو صراخات وهتافات أو محادثات متكررة، بمواصلة ارتداء الكمامات في الخارج. وفيما يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، تخطط الحكومة لإبقائه كما هو حاليا، نظرا لاحتمال حدوث ما يسمى بـ"الوباء المزدوج" لكورونا والإنفلونزا، لكنها ستراجع توقيت وطرق تخفيف ورفع تلك القيود لاحقا.