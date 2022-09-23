يون يتوقع حدوث استفزازات كورية شمالية إذا هاجمت الصين تايوان

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إنه إذا هاجمت الصين تايوان، فإن ذلك سيزيد أيضا من احتمال أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات استفزازية. وأدلى يون بهذا التصريح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أذيعت أمس الأحد.وقال المكتب الرئاسي في سيول اليوم الاثنين إن مقابلة الرئيس مع شبكة "سي إن إن" أجريت في نيويورك يوم الأربعاء الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "يون" إنه بينما يتم إيلاء المزيد من الاهتمام العالمي لأوكرانيا وزيادة التوتر بين الصين وتايوان، فإن التهديد الوشيك على الأقل بالنسبة لكوريا الجنوبية هو تهديد الصواريخ النووية من قبل كوريا الشمالية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستساعد الولايات المتحدة إذا هاجمت الصين تايوان، تجنب "يون" تقديم رد مباشر، وقال بدلا من ذلك إنه سيكون هناك احتمال متزايد لحدوث استفزازات من قبل كوريا الشمالية في حالة وقوع صراع عسكري حول تايوان.وأضاف أن الأولوية القصوى لكوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة سيكون حينذاك تقوية الموقف الدفاعي المشترك، مشددا على أنه سيتوجب عليهما التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية أولا. وأضاف الرئيس "يون" أن كلا من شبه الجزيرة الكورية وتايوان منطقتان مهمتان جدا بالنسبة للولايات المتحدة، وأنه ستتم حمايتهما بواسطة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها معا.