بلاك بينك تتصدر مخطط بيلبورد الرئيسي بأغنيتها بورن بينك

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حصل ألبوم فرقة "بلاك بينك" الجديد بعنوان "بورن بينك" على المركز الأول في مخطط "بيلبورد" للألبومات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الفرقة أول فرقة كيبوب نسائية تحقق هذا الإنجاز.ووفقا لمزود خدمات المخططات الموسيقية الأمريكية أمس الأحد، باعت الفرقة الرباعية 102 ألف وحدة من أحدث ألبوم لها خلال فترة أسبوع منذ صدوره يوم 16 سبتمبر، وبالتالي ظهرت لأول مرة في مخطط "بيلبورد 200" للألبومات.ويذكر أن هذا الألبوم المؤلف من ثماني أغنيات هو الأول على نخطط "بيلبورد" لفرقة نسائية بالكامل منذ ألبوم فرقة "دانيتي كين" الأمريكية بعنوان "ويلكوم تو ذا دول هاوس" الصادر في شهر أبريل من عام 2008.وتعد "بلاك بينك" أيضا رابع فرقة كورية تتصدر قائمة "بيلبورد 200" بعد ثلاث فرق شبابية، هي "بي تي إس"، و"سوبر إم"، و"ستراي كيدز".يشار إلى أن مخطط "بيلبورد 200" يحدد الألبومات الأسبوعية الأكثر شيوعا استنادا إلى استهلاك متعدد المقاييس، يشمل مبيعات الألبوم وعدد مرات تشغيلها وبثها على الإنترنت.