استئناف المهرجان الكوري في لوس أنجلس بعد 3 سنوات من توقفه

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استؤنف تنظيم المهرجان الكوري في مدينة لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد توقفه لمدة 3 أعوام بسبب وباء كورونا.وتم تنظيم المسيرة الكورية التي تعد أهم فعاليات المهرجان الكوري، في الشارع الأولمبي في وسط "كوريا تاون" بمدينة لوس أنجلس، بمشاركة الشخصيات والمنظمات التي ساهمت في تنمية الجالية الكورية، إلى جانب عدد من الفرق الفنية العاملة في لوس أنجلس.وأعرب رئيس الجالية الكورية في لوس أنجلس "جيمس آن" عن سعادته بتنظيم فعاليات المهرجان الكوري لأعضاء الجالية الذين عانوا من صعوبات خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب وباء كورونا.ومن جانبه، أعرب "ليك كالوسو" المرشح لمنصب عمدة مدينة لوس أنجلس عن فخره بحضور المهرجان كضيف شرف.وقد انطلقت الدورة التاسعة والأربعون من المهرجان الكوري في لوس أنجلس يوم الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار "التعافي والمصالحة بقوة هالليو".وخلال المهرجان الذي استمر لمدة 4 أيام، تمتع المشاركون بتناول بعض الأطعمة الكورية، وتجربة أنواع مختلفة من الألعاب التقليدية الكورية، وارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك".وقالت "آرين إنجي" المشاركة في المهرجان إن المهرجان يعد فرصة لتجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك" دون زيارة كوريا.وفي معرض للمنتجات الزراعية والسمكية أقيم تزامنا مع المهرجان الكوري، عرضت بعض الحكومات الإقليمية الكورية منتجاتها الزراعية والسمكية من خلال 116 جناحا. وزار عدد من الكوريين المقيمين في لوس أنجلس تلك الأجنحة لشراء المنتجات التي تذكرهم بالمذاق الكوري.