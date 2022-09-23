توقعات بزيادة التضخم في كوريا إلى ما يصل لـ6% خلال فترة طويلة من الزمن

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توقع محافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ" أن يسجل التضخم زيادة تتراوح بين 5% و6% خلال فترة طويلة من الزمن.جاء ذلك في تصريح أدلى به "لي" أمام اللجنة البرلمانية للتخطيط المالي اليوم الاثنين، حيث أوضح أنه من المرجح زيادة التضخم إذا ظل سعر الصرف عند مستوى مرتفع.وقال محافظ البنك المركزي "لي" إن اتجاه النمو لا يزال يعاني من ضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي منذ بداية النصف الثاني من هذا العام، رغم استمرار الاستهلاك المحلي في التعافي.كما أشار إلى أن الركود في الاقتصاد الكوري سيستمر في العام القادم، وأن عدم اليقين بشأن مسار النمو سيكون مرتفعا للغاية في العام القادم.وتوقع "لي" أن تستمر التجارة الكورية في تسجيل فائض هذا العام وفي العام القادم، رغم الظروف الخارجية السيئة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي غير المستقر للصين.وقال إن الضغوط الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري أصبحت أكبر منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الدولار الأمريكي على مستوى العالم، والسياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليا.