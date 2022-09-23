هبوط مؤشر كوسبي بنسبة 3.02% ومؤشر كوسداك بنسبة 5.07%

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انخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (كوسبي) بأكثر من 3% اليوم الاثنين، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بمقدار 69.06 نقطة أو 3.02% ليغلق عند المستوى 2,220.94 نقطة.ويعد هذا أدنى مستوى للإغلاق منذ 27 يوليو عام 2020، عندما بلغت قيمة المؤشر عند الإغلاق 2,217.86 نقطة.كما خسر مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية 5.07% من قيمته ليغلق عند 692.37 نقطة بانخفاض قدره 36.99 نقطة. وبذلك انخفضت قيمة المؤشر إلى أقل من مستوى 700 نقطة لأول مرة منذ 3 سنوات.ومن ناحية أخرى، تراجعت عملة الوون المحلية بمقدار 22 وون مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار عند الإغلاق إلى 1,431.3 وون.كما تجاوز سعر الدولار مستوى 1,420 وون بعد مدة قصيرة من افتتاح السوق، ويتجاوز مستوى 1,430 وون عند نهاية فترة التداول لأول مرة منذ أكثر من 13 عاما.وكان الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية مدفوعا بتفضيل المستثمرين للدولار، بالنظر إلى تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسات التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.كما استمر ارتفاع الدولار أيضًا بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج، بما في ذلك الحرب الروسية المطولة على أوكرانيا، وأزمة الطاقة في أوروبا، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.