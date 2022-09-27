منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم

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خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية للعام القادم.وأوضح تقرير أصدرته المنظمة وتضمن توقعاتها الاقتصادية المؤقتة، تم تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الكوري، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، لعام 2023 بمقدار 0.3% إلى 2.2%.وتعد هذه التوقعات أقل من توقعات حكومة كوريا الجنوبية البالغة 2.5%، لكنها أعلى من توقعات البنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي البالغة 2.1%.وقد رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم لعام 2023 لكوريا الجنوبية بمقدار 0.1% إلى 3.9%.وقال التقرير إنه بينما تحافظ كوريا الجنوبية على زخم نموها مقارنة بالدول الأوربية والولايات المتحدة، فمن المرجح أن يضعف هذا النمو بسبب تباطؤ الطلب الخارجي.كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 بمقدار 0.6% إلى 2.2%.