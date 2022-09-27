ارتفاع حصيلة قتلى مول ديجون إلى 7

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لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم بعد اندلاع حريق صباح يوم أمس الاثنين فى مركز للتسوق فى مدينة ديجون في وسط كوريا الجنوبية، من بينهم أربعة انتشلت جثثهم بعد الظهر.ووفقا لسلطات الإطفاء المحلية، تم رصد شرارات في حوالي الساعة 7:45 صباحا بالقرب من منطقة مناولة البضائع في الطابق السفلي في "هيون ديه بريميوم آوت لِت" في مدينة ديجون، وشوهدت بعد ذلك أعمدة كبيرة من الدخان مع انتشار الحريق بسرعة، مما أدى إلى إجلاء حوالي 110 أشخاص من المباني المجاورة. ولم يكن هناك زبائن في المنفذ حينذاك، حيث اندلع الحريق قبل بدء ساعات العمل.وتم إخماد النيران أخيرا في حوالي الساعة 3 مساء. وتم تأكيد وفاة سبعة من العمال الثمانية الذين تم الإبلاغ عن وجودهم في منطقة الطابق السفلي، وتم تحديدهم على أنهم أشخاص يقومون بأعمال التوصيل والتنظيف والوقاية من الكوارث، بينما تم نقل الشخص الثامن، وهو رجل في الأربعينيات من العمر، إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات خطيرة.