وزير الصناعة يقول إن واشنطن أبدت عزمها على حل قضية قانون تخفيض التضخم

Photo : YONHAP News

قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" إن وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" أعربت عن عزمها معالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وصرح الوزير "لي" بذلك يوم أمس الاثنين في أثناء إطلاع الصحفيين على نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة وكندا.وقال إنه عندما التقى مع الوزيرة "ريموندو" الأسبوع الماضي، تأكد من أنها تتعاطف تماما مع المخاوف التي أثارتها كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم، وأن لديها النية لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن أكبر إنجازات رحلته كان تأكيد الولايات المتحدة الاستعداد لبذل جهد نحو قبول المخاوف التي أثارتها سيول.وأضاف أن وزيرة التجارة الأمريكية وعدت أيضا بالتشاور مع كوريا الجنوبية بشأن أحكام قانون أشباه الموصلات، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، عن طريق الحد من توفير التكنولوجيا المتقدمة للصين وغيرها من "البلدان المثيرة للقلق".