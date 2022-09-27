رئيس الوزراء الكوري يغادر إلى اليابان لحضور جنازة آبيه

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غادر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" البلاد متوجها إلى اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في طوكيو.وانطلق رئيس الوزراء في رحلة تستغرق يومين إلى اليابان صباح اليوم الثلاثاء من قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام".وسوف يحضر "هان" جنازة "آبيه" الرسمية نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية، على رأس وفد رسمي يضم "تشونغ جين سوك" الزعيم المؤقت لحزب "قوة الشعب" الحاكم، وسفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "يون دوك مين".وخلال هذه الرحلة، يخطط "هان" للالتقاء بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في اليابان، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال اليابانيين وكبار الشخصيات من الدول الأخرى، بدءا بنائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" صباح اليوم.وسوف يحضر "هان" جنازة "آبيه" في الساعة 2 من بعد الظهر، وحتى الساعة 5 مساء في "طوكيو نيبون بودوكان". ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكوري صباح الغد الأربعاء برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".