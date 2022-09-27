سيول وواشنطن تعيدان التأكيد على الالتزام بحل قضية قانون تخفيض التضخم

Photo : YONHAP News

قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة إن قادة البلدين أعادوا تأكيد التزامهم بالتعاون من أجل حل مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وأدلى السفير "تشو تيه يونغ" بهذه التصريحات أمس الاثنين في لقاء مع الصحفيين في واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" التقيا ثلاث مرات خلال زيارة يون إلى نيويورك، وناقشا القضايا الثنائية الرئيسية.وشدد تشو على أنه إنجاز ذو مغزى أن يناقش الجانبان المخاوف التي لدى الشركات الكورية الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم، وتأكيدهما مجددا على الالتزام بحل هذه القضية على أعلى مستوى.وأضاف السفير تشو أن الحكومة الكورية تتواصل بنشاط مع الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن هذه المسألة، وتدعو إلى حلول تعكس مصالح سيول بشكل صحيح.وقال أيضا إنه على الرغم من وجود عقبات بسبب المشهد السياسي في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فإن حكومة سيول تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى حل من خلال تقديم بدائل محتملة تتجنب استبعاد السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية من الحوافز الضريبية حسب القانون الجديد.