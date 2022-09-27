واشنطن تعرب بشكل غير مباشر عن أملها في دعم سيول للدفاع عن تايوان

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أعربت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر عن أملها في أن تلعب كوريا الجنوبية دورا في الدفاع عن تايوان، إذا ما أقدمت الصين على شن هجوم عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في إفادة صحفية يوم أمس الاثنين إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية صارم ويستند إلى مصالحهما المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى قيمهما المشتركة. وكان "برايس" يرد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية أن تنضم إلى الجهود للدفاع عن تايوان، موضحا أن أحد أسباب دعم الولايات المتحدة لتايوان هو أن الدولتين تشتركان في القيم، كما هو الحال أيضا بالنسبة لتحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في المنطقة لديهم مصلحة مشتركة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة، وقد ناقشوا هذه المسألة بانتظام.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد أوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أذيعت أول من أمس الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستشارك في عمليات الدفاع العسكري عن تايوان، أنه إذا كانت الصين ستهاجم تايوان، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات، وأضاف أنه في مثل هذا السيناريو تكون الأولوية القصوى لكوريا الجنوبية هي التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية على أساس التحالف القوي بينها وبين الولايات المتحدة.