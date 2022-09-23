استمرار تشغيل قطارات البضائع عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين لليوم الثاني

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استمرت عملية تشغيل قطارات البضائع عبر الحدود بين مدينة "شين وي جو" الكورية الشمالية ومدينة "دان تونغ" الصينية، لليوم الثاني على التوالي.وعبر قطار بضائع جسر الصداقة الصينية الكورية الشمالية من مدينة دان تونغ إلى مدينة شين وي جو في الساعة السابعة و43 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.وكانت رحلات قطارات البضائع عبر الحدود بين كوريا الشمالية والصين قد استؤنقت في نفس الوقت من يوم أمس الاثنين.وزاد عدد عربات البضائع لرحلة اليوم بمقدار 8 عربات مقارنة بيوم أمس ليكون 20 عربة، منها عربة بيضاء عادة يتم من خلالها نقل إمدادات طبية.وبعد تسيير رحلات قطارات البضائع لليوم الثاني على التوالي، يرى المراقبون أن رحلات قطارات البضائع بين كوريا الشمالية والصين قد تم تطبيعها.وقال أحد التجار الصينيين في مدينة دان تونغ إنه تم نقل منتجات كيميائية وغذائية وأقمشة ملابس وأدوية إلى كوريا الشمالية.كما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحكومة الصينية عن مصادر مطلعة في التجارة الحدودية قولها إنه تم إرسال بعض الأدوية والضروريات اليومية إلى كوريا الشمالية بعد استئناف رحلات قطارات البضائع بين الجانبين.وقد توقفت رحلات القطارات عبر الحدود بين االبلدين منذ يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي بسبب انتشار وباء كورونا في مدينة دان تونغ الصينية، وتم استئنافها أمس الاثنين بعد 150 يوما من تعليقها.