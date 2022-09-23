بيع شركة ديه وو لبناء السفن لمجموعة هان هوا

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من المتوقع أن يتم بيع شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية لمجموعة "هان هوا".وقال بنك التنمية الكوري أنه تم توقيع اتفاقية استثمار مشروطة بهذا الشأن بين الشركتين أمس الاثنين.وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم مجموعة "هان هوا" باستثمار تريليوني وون من رأس مالها في شركة "ديه وو" عن طريق إصدار أسهم جديدة، لتستحوذ "هان هوا" على حصة 49.3% من إجمالي قيمة أسهم "ديه وو" وحقوق إدارتها، مع تخفيض حصة بنك كوريا للتنمية إلى 28.2%.وسوف يتم تحديد مجموعة "هان هوا" كمستحوذ على شركة "ديه وو" بشكل نهائي إذا لم تتقدم أي شركة أخرى بعرض أفضل من عرض "هان هوا"، حيث يستمر بنك التنمية الكوري في قبول طلبات من الشركات الأخرى للاستحواذ على شركة "ديه وو" حتى منتصف شهر أكتوبر، ليتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستحواذ في أواخر هذا العام.وكانت مجموعة "هان هوا" قد حاولت من قبل الاستحواذ على شركة "ديه وو" في عام 2008، لكن تلك المحاولة انتهت بالفشل.