كوريا الشمالية تبحث عن أفضل وقت لإجراء تجربة نووية

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قالت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية إنه يبدو أن كوريا الشمالية تبحث عن أفضل وقت لإجراء تجربتها النووية السابعة، موضحة أن بيونغ يانغ قد استأنفت تشغيل منشآتها النووية، كما استكملت استعداداتها لإجراء تلك التجربة النووية.وأضاف مسؤول في الوزارة في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أن استعدادات كوريا الشمالية لإجراء التجربة النووية يتم رصدها حاليا، مشيرا إلى بوادر تشغيل المفاعل النووي في يونغ بيون، واستكمال ترميم النفق في موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية.وفيما يخص السبب في عدم إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية رغم أنها أكملت الاستعدادات، أعرب المسؤول عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية تبحث عن أفضل وقت مناسب لإجرائها.وأضاف أن كوريا الشمالية عادة لا تقوم بشن استفزازات بقدر الإمكان خلال الأحداث السياسية في الصين، ملمحا بذلك إلى أن كوريا الشمالية ستتجنب إجراء تجربة نووية خلال فترة انعقاد المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني الذي سيبدأ يوم السادس عشر من أكتوبر.