الرئيس يون يؤكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكلة انخفاض الخصوبة

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة المعتمدة على العلم والبيانات، لحل مشكلة انخفاض معدلات الخصوبة في البلاد.وأضاف الرئيس "يون" خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه من الضروري إحداث تغيير للسياسات التي تهدف فقط إلى زيادة الخصوبة، موضحا أن معدل الخصوبة شهد انخفاضا ليصل إلى 0.75 طفل في الربع الثاني من هذا العام، رغم ضخ 280 تريليون وون من ميزانية الدولة من أجل حل هذه القضية خلال الـ16 عاما الماضية.وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستجري تعديلا كاملا على لجنة شيخوخة المجتمع والسياسات السكانية التابعة للرئيس، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إيجاد حلول لمشكلة التراجع في عدد السكان.وشدد على أهمية إحراز تقدم في المناطق الإقليمية ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل الخصوبة المنخفضة وزيادة الشيخوخة، وأضاف أنه سيقوم بإنشاء اللجنة الإقليمية التابعة للرئاسة والتي تم إطلاقها مؤخرا، في مدينة سيجونغ، لتوفير نقطة محورية للتنمية المتوازنة بين مناطق البلاد.