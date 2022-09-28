الخطوط الجوية الكورية تزيد بشكل كبير من عدد رحلاتها إلى اليابان

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تتحرك شركات الطيران الكورية الجنوبية لتوسيع عدد رحلاتها الجوية إلى اليابان بشكل حاد بعد أن قررت الحكومة اليابانية تخفيف قيود الدخول على السياح الأجانب.وقالت الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" أمس الاثنين، إن عدد رحلاتها الجوية بين مطاريْ إنتشون وناريتا وبين مطاريْ إنتشون وأوساكا سوف يتضاعف إلى 14 مرة في الأسبوع، اعتبارا من يوم 11 أكتوبر. وسوف تستأنف شركة "كوريان غير" أيضا رحلات الركاب بين إنتشون وفوكوكا اعتبارا من يوم 14 أكتوبر، بمقدار ثلاث مرات أسبوعيا أولا، ثم مرة واحدة يوميا اعتبارا من يوم 30 أكتوبر، كما ستستأنف خدماتها على خط إنتشون سابورو أيضا اعتبارا من يوم 30 أكتوبر، بينما ستزيد من عدد رحلاتها من بوسان إلى ناريتا إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارا من يوم 13 أكتوبر.وتنوي خطوط آسيانا الجوية زيادة عدد رحلاتها بين إنتشون وناريتا إلى 12 مرة في الأسبوع بدءا من يوم 30 أكتوبر، وبين إنتشون وأوساكا إلى 10 مرات اسبوعيا. وقالت الشركة إن رحلاتها من كيم بو إلى هانيدا المشغولة بالفعل بنسبة 98 بالمائة سيتم تعزيزها قريبا.وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار الحكومة اليابانية برفع قيود السفر المفروضة على السياح الأجانب وتخفيف قواعد الدخول المتعلقة بوباء كورونا اعتبارا من يوم 11 أكتوبر. كما سيُستأنف السفر بدون تأشيرة إلى اليابان من قبل الزائرين من عدد من الدول بما في ذلك كوريا في نفس اليوم، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من عامين ونصف.