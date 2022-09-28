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الدولية

البابا فرانسيس يدعو للصلاة من أجل الكوريتين وأوكرانيا

Write: 2022-09-28 10:59:03

البابا فرانسيس يدعو للصلاة من أجل الكوريتين وأوكرانيا

Photo : KBS News

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس للصلاة من أجل شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا.

ووفقا لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في كوريا أمس الثلاثاء، التقى البابا برئيس مؤتمر الأساقفة الكوريين الأسقف "ماثياس لي يونغ هون" أول من أمس الاثنين، وطلب الصلاة من أجل أن تمضي أوكرانيا والكوريتان في طريق السلام والاستقرار.

وأشار رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية رقم 266 مرارا وتكرارا إلى رغبته في زيارة كوريا الشمالية، داعيا إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال الاجتماع مع رجال الدين الكوريين الزائرين، أشار البابا أيضا إلى أن نمو الكنيسة الكاثوليكية الكورية بدأ بواسطة الناس العاديين، وحث أعضاء الكنيسة الكاثوليكية الكورية على محاكاة أسلافهم، مشددا على الجهود المبذولة لتنمية إيمان الشباب في كوريا.

وكان لي ومسؤولون آخرون قد زاروا الفاتيكان لمناقشة تطويب الشهداء الكوريين بما في ذلك "تشيه يانغ أوب"، بالإضافة إلى أمور أخرى.
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