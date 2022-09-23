الرئيس يون يزور موقع الحريق في ديجون ويعزي العائلات الثكلى

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زار الرئيس "يون صوك يول" أمس الثلاثاء موقع الحريق المميت الذي دمر مركزا تجاريا في مدينة "ديجون"، وأدى إلى مصرع سبعة عمال وإصابة آخر.وترحم يون على الضحايا في سرادق عزاء مشترك أقيم في "هيون ديه بريميوم آوت لِت" وقدم العزاء للعائلات الثكلى.ووفقا لنائب المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ"، تعهد الرئيس بإجراء تحقيق شامل في سبب الحريق، وبذل جهود لمنع تكرار مثل تلك المأساة.وفي أثناء إطلاعه على الأمر، حث يون أيضا على تحديد علمي ودقيق لسبب الحريق، قائلا إن هذه وظيفة أساسية للدولة. وتم إطلاع الرئيس في الوقت الحقيقي على تطورات اندلاع الحريق الذي حدث أول من أمس، وبالتالي قرر زيارة الموقع في وقت سابق من صباح أمس، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول رئاسي.وخلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، دعا يون الوزارات المعنية إلى إعادة النظر في أساليب إدارة الكوارث الحكومية بعد حريق ديجون.